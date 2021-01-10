Тернопіль здався. У місті будуть дотримуватися посиленого карантину

Фото: Сергій Надал (facebook.com/Nadal.Sergij)

Тернопіль буде дотримуватися посиленого карантину, який почав функціонувати у країні з 8 січня. При цьому у місті ситуація з коронавірусом не є критичною.

Про це написав градоначальник Сергій Надал у своєму Facebook.

"Ми зробили все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичному режимі. Але наша пропозиція урядом не була підтримана. Я вважаю, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у кожному місті різна. У Тернополі вона не є критичною", - написав мер.

Він звернув увагу, що Кабінет міністрів вимагає дотримання посиленого карантину одночасно у всіх міста України.

"Наші школи змушують перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті. Щодо підприємців: працювати у нашому місті можуть лише ті, робота яких дозволена постановою уряду", - додав Надал.

Нагадаємо, 9 січня він заявив, що центральна влада "змушує місто" запровадити передбачені урядом жорсткі обмеження. Він стверджував, що поліція почала масово штрафувати бізнес.

Як писало РБК-Україна, спочатку місцева влада Тернополя відмовилася вводити посилені обмеження карантину з 8 по 24 січня.

Також мер Тернополя назвав умову, за якої карантин у місті посилять. Він зазначав, що для посилення обмежень має бути об'єктивна потреба.