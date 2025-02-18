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В Тернопольской области замерз водопад "Девичьи слезы" (фото, видео)

Водопад "Девичьи слезы" замерз (фото: facebook.com/npp.canyon)
Автор: Ирина Костенко

Национальный природный парк "Днестровский каньон" опубликовал невероятные кадры, на которых зафиксирован замерзший водопад "Девичьи слезы". Он расположен в урочище "Пустельня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НПП в Facebook.

Чем уникален Днестровский каньон и как выглядит замерзший водопад

Днестровский каньон - самый большой каньон в Украине и один из крупнейших в Европе. Там протекает самая большая река западноукраинских областей - Днестр.

Склоны каньона зимой (фото: dnistercanyon.pp.ua)

Всемирное признание каньон Днестра получил благодаря неповторимым геологическим памятникам, ведь его разнообразные по происхождению скалы существовали на протяжении различных геологических и биологических эпох.

Они буквально стали свидетелями впечатляющих эволюционных событий, произошедших в течение последних 420 млн лет.

 

Национальный природный парк "Днестровский каньон" общей площадью более 10 тысяч гектаров был создан указом президента Украины в 2010 году - с целью охраны и сохранения природных богатств и историко-культурных комплексов, расположенных на его территории.

Он расположен на территории Борщевского, Бучачского, Залещицкого и Монастырского районов Тернопольской области.

Именно там (в урочище "Пустельня") можно найти и водопад "Девичьи слезы".

 

В комментариях под публикацией представители национального парка уточнили, что это - первые зимние фото водопада "Девичьи слезы" после обвала в прошлом году.

Напомним, ранее мы рассказывали, как замерз и покрылся льдом Ниагарский водопад.

Читайте также о пяти самых красивых водопадах Украины.

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