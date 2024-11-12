ua en ru
Вт, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Тернопольской области произошел обвал на водопаде "Девичьи слезы": в чем причина

Вторник 12 ноября 2024 14:34
UA EN RU
В Тернопольской области произошел обвал на водопаде "Девичьи слезы": в чем причина Фото: обвал скалы на водопаде "Девичьи слезы" (facebook.com npp.canyon)
Автор: Нина Еланская

В начале ноября 2024 года в лесном урочище "Нырков", близ села Устечко, произошел обвал части травертиновой скалы, удерживавшей водопад "Девичьи слезы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный природный парк "Днестровский каньон".

Эта скала является частью природного комплекса "Урочище Пустыня".

Ее частичный обвал, как отмечают специалисты, произошел из-за постепенного нарастания карниза, который выступал на 5 метров и весил более 200 тонн.

В Национальном природном парке объяснили, что с увеличением массы карниза давление на его самую узкую часть усилилось. В то же время многочисленные щели рядом с корнями ясеня, росшего на верхушке скалы, дополнительно ослабили структуру.

Сообщается, что обрушение оставил навес около метра, с которого теперь падает водопад.

Обломки скалы весом более 100 м³ скатились с высоты 80 метров до реки Джурин, расколовшись на шесть больших и множество мелких частей, рассыпавшихся по склону шириной 8-12 метров.

Администрация "Днестровского каньона" рассказала, что обвал уничтожил местную растительность, в частности редкий листовик сколопендровый, а также повалил деревья, включая ясень диаметром до 50 см.

Отмечается, что наибольший обломок объемом до 20 м³ остановился в 70 метрах от Джурина, а наименьший, больше 1 м3, - непосредственно перед руслом реки.

Естествоведы прогнозируют, что через год-два влага и мох восстановят зеленый покров на скале, вернув водопаду его живописный вид.

Фото: обвал скалы на водопаде "Девичьи слезы" (facebook.com npp.canyon)

Ранее мы рассказывали о пяти самых красивых водопадах Украины.

В материале РБК-Украина вы также можете узнать подземный водопад во Львове и как он выглядит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернопольская область
NEWS
Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб
Потери РФ за сутки составили почти 2000 военных, - Генштаб
DAILY
Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города