RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Тернопольской области трое детей провалились под лед: все погибли

Фото: в Тернопольской области трое детей провалились под лед (facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Автор: Татьяна Степанова

В Тернопольской области вблизи села Переволока трое детей провалились под лед. После длительных поисков спасатели извлекли из водоема тела погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сообщается, что сегодня в 10:20 с местного пруда вблизи села Переволока Чертковского района водолазы ГСЧС изъяли тела трех подростков 2009, 2010 и 2011 года рождения.

Как отмечается, дети исчезли еще 28 января. Они вышли из дома и не вернулись.

К поисково-спасательным работам привлекли 40 спасателей, из которых 8 водолазов, а также 10 единиц техники.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

 

Фото: в Тернопольской области трое детей провалились под лед (facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Трагические случаи в кризисе

Напомним, в Закарпатской области в Хустском районе 27 января двое мужчин во время рыбалки провалились под лед. Одного из них удалось спасти, а другой погиб в ледяной воде.

Также недавно спасатели получили сообщение о двух людях, которые вышли на лед и скрылись из виду у Днепровской Набережной в Киеве.

Парень и девушка 2001 и 2002 годов рождения зашли на опасный участок льда и не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Сотрудники ГСЧС выложили видео спасения молодых людей.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСдітикригаТернопольская область