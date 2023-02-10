На термометрах появятся "плюсы". Синоптик рассказала о погоде на выходные

На выходных, 11-12 февраля, в Украине ожидается снег, ветер и гололед. Но морозы спадут и на термометрах покажутся цифры со знаком "плюс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Выходные погода в Украине изменится. К нам идут атмосферные фронты, которые принесут снег и мокрый снег. Завтра на юге и юго-востоке осадки какие-то серьезные маловероятные", - рассказала она.

Синоптик предупредила, что при прохождении фронтов ветер может усиливаться, на дорогах гололедица. По словам Диденко, наконец-то отступят морозы.

"Ночью еще будет холодно, особенно в ближайшую, до -7-14 градусов, однако уже в ночь на воскресенье вполне приличные -2-7 градусов. А днем в Украине вообще ожидается от 3 мороза до 2 тепла", - добавила она.

Погода в Киеве

В столице погода тоже изменится.

"Периодически снег, затем мокрый снег, днем в воскресенье фронт поскачет дальше, осадки прекратятся. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывистый", - рассказала синоптик.

Она добавила, что в столице также следует ожидать потепления.

"Ночью еще подморозит, а в дневные часы - оттепель, даже "плюсы" небольшие", - добавила Диденко.