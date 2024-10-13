Россияне активно используют Starlink в войне против Украины, - ISW

Российские войска используют незаконно полученные терминалы Starlink для улучшения боевой координации и эффективности своих тактических разведывательно-ударных комплексов в Украине. Таким образом агрессор пытается выровнять технологический паритет с ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинские военнослужащие, которые действуют на территории Донецкой области, рассказали The Washington Post, что терминалы Starlink все чаще появляются на передовых позициях россиян. По их словам, незаконно полученная технология помогает войскам РФ решить проблемы с боевой координацией и связью, а также улучшить точность огня российских тактических средств.

По словам командира украинского взвода беспилотников, который действует возле Новогродовки (к юго-востоку от Покровска), украинские разведывательные дроны начали массово фиксировать терминалы Starlink на российских позициях в этом районе в сентябре 2024 года. Он добавил, что появление терминалов совпало с уменьшением количества перехваченных российских радиопередач, в которых российские солдаты передавали своим командирам неполную или неправильную информацию с поля боя.

"Другой украинский военный заявил, что российские войска на Покровском направлении, похоже, имеют достаточно терминалов Starlink, чтобы обеспечить отдельные тактические группы собственными терминалами. Украинские солдаты отметили, что недавние российские победы на поле боя, в частности захват Угледара в конце сентября 2024 года, частично обусловлены использованием россиянами терминалов Starlink", - говорится в отчете.

В ISW также отметили, что для организации боевой координации и передачи информации о целях огневым и ударным элементам, российские войска преимущественно полагаются на радио и другие незащищенные технологии связи. При этом россияне еще не получили на вооружение современные системы управления полем боя, чтобы организовать свои тактические разведывательно-ударные комплексы (ТрУК), как это уже сделали многие подразделения ВСУ.

Доступ Украины к системе Starlink предоставил украинским войскам технологическое преимущество в проведении более эффективной боевой координации и внедрении новых разработок в сфере ТрУК раньше, чем российские войска. Армия РФ вероятно, пытается нивелировать эти украинские преимущества, расширяя масштабы собственного использования терминалов.

"Украина сейчас реализует стратегию, направленную на нивелирование российских преимуществ в живой силе и материально-технических средствах за счет технологических инноваций и адаптации, и технологический паритет между украинскими и российскими войсками будет подрывать эти усилия", - говорится в отчете ISW.