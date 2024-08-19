На территории воинской части в Киеве обнаружили незаконную регистрацию храма, - Минобороны

Министерство обороны обнаружило незаконную регистрацию храма на территории воинской части в Киеве. Его владелец связан с православной церковью Московского патриархата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Министерством обороны Украины во время проведения внутреннего аудита на территории воинской части в городе Киеве был выявлен факт незаконной регистрации права частной собственности на храм", - говорится в сообщении.
Владельцем незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, связанная с православной церковью Московского патриархата.
В ведомстве отметили, что эти незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении военных подразделений и техники и создавали возможность доступа к территории воинской части посторонних гражданских лиц.
В настоящее время храм передан Службе военного капелланства ВСУ, где он будет использоваться для удовлетворения духовных и религиозных потребностей военнослужащих и членов их семей.
Напомним, в октябре 2023 года парламент поддержал в первом чтении законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, имеющих связи с Россией.
Уже в марте 2024 года Комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать документ и на втором чтении.
Между тем, в политических кулуарах обсуждают "особый статус" для тех частей УПЦ МП, которые решат разорвать связи с Москвой.
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