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На территории РФ разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев, - Данилов

Фото: в РФ разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

На территории Российской Федерации разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

По словам Данилова, общеизвестно, что БПЛА, БТР и другую военную технику можно спокойно купить в московских войскторгах.

Он также сообщил, что у российских антифашистов-ополченцев даже есть свой лозунг: - "ДРГ - Деколонизация Российского Государства".

Напомним, сегодня в РФ заявили о так называемом "проникновении украинских ДРГ в два села Брянской области" на границе с Черниговской областью. Российские пропагандисты активно продвигают информацию о якобы "перестрелках, боях, взятии заложников", но их заявления противоречат друг другу.

В свою очередь, на эти события отреагировали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

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