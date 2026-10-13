Терехов: Снижение налогов на продукты и лекарства - абсолютная необходимость

Заморозка социальных выплат в период войны и экономического кризиса категорически недопустима. В то же время государство должно снизить налоги на продукты и самые необходимые товары.

"Я категорически не согласен с политиками и экспертами, которые сейчас предлагают замораживать социальные выплаты. Призывают увеличивать налоги для украинских семей, усиливать налоговое и административное давление на ФОПов. Такие идеи уничтожают общественный договор, подрывают социальную стабильность, а следовательно и устойчивость украинского общества перед агрессором", - сказал Терехов.

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Как добавил мэр Харькова, даже успешные европейские страны, вроде Франции или Италии, имеют низкие ставки на базовые продукты питания. "Сейчас, в Украине, когда цены постоянно растут, а людям нужно подготовиться к тяжелой зиме снижение налогов на базовые продукты питания, лекарства, временное снижение НДС на бытовые энергоприборы – это абсолютная необходимость", - подчеркнул Терехов.

Как отметил мэр Харькова, очень важно, что проблема борьбы с бедностью сейчас начала активно дебатироваться в медиа и экспертной среде. По его словам, в нынешних условиях враг пытается наносить удары сразу с двух сторон: по фронту и тылу, поэтому поддержка армии и поддержка граждан - это два четких приоритета государства.

"Должны понимать, что цель врага - сделать жизнь людей в Украине невыносимой", - отметил Терехов, добавив, что в этом и состоит цель россиян - вытолкать обедневшие украинские семьи за границу.

Соответственно, указывает он, акцент на социальной ответственности государства отнюдь не "популизм", на что указывают его критики. В то же время, говорит Терехов, это вопрос будущего Украины как такового.

"Нельзя просто разводить руками и говорить, что ресурсов нет. На самом деле, ресурсы есть. Это триллион гривен в "тени", которые сейчас идут на обогащение отдельных ловких дельцов. Ресурс - это прекращение неэффективных расходов, усиление контроля и отчетности при реализации государственных проектов. С этим ресурсом нужно работать. Мобилизовать".

Как резюмировал Терехов, сейчас уже речь не идет о "популярных" или "непопулярных" решениях, в повестке дня - помощь людям, чтобы они могли просто выжить.