Терехов про ситуацію в Харкові: весь час йдуть обстріли житлових масивів

Ситуація з обстрілами в Харкові

Терехов зазначив, що ситуація в місті дуже напружена. Обстріли майже весь час не припиняються і найбільше дістається саме житловим районам міста. Сильно стріляють по Горизонту, Рогані, району заводу ХТЗ.

Друга зона обстрілу - це П'ятихатки. Звідти вдалося частково евакуювати людей.

Також Терехов повідомив, що спроби росіян прорватися в місто не припиняються.

"Ці спроби не припиняються. Нас регулярно обстрілюють з літаків і зброї, з землі. І наші війська стоять на смерть, відстоюючи місто Харків", - підкреслив мер.

Ситуація з водопостачанням та електрикою

"Те, що стосується цих 400 будинків – як ви самі розумієте, там неможливо сьогодні перебувати. В Інші частини міста ми воду подаємо, ремонтуємо, тому що водопроводи також розбивають снарядами", - розповів Терехов.

Він повідомив, що був пробитий водопровід 1200 мм і комунальники його полагодили, попри на те, що літали снаряди та поруч розривалися.

"Сьогодні він функціонує. Ми подаємо воду практично необмежено. Тільки перекриваємо там, де сьогодні люди не живуть і де будинки зруйновані", - додав мер.

Також він розповів і про ситуацію з електропостачанням у Харкові.

"Те, що стосується електропостачання, то можу сказати, що сьогодні дуже багато снарядів прилетіло в наші трансформаторні підстанції. Але попри на все це, ми перемикаємося, ремонтуємо разом з обленерго. І на сьогодні є електропостачання в місті Харкові", - додав Терехов.

Ситуація з медикаментами та продуктами

За словами Ігоря Терехова, місто зараз отримує велику гуманітарну допомогу по лінії офісу президента, Кабінету міністрів і висловило за це подяку.

"Крім того, я звернувся до мерів інших міст України та до нас звідусіль надходить гуманітарна допомога. Звернувся до мерів наших міст-побратимів, просто до Партнерів міста Харкова в інших куточках світу – не тільки Європи. І звідусіль нам також йде гуманітарна допомога. Коли ці вантажі приходять, ми це все, так би мовити, з коліс відразу роздаємо людям", - повідомив мер.