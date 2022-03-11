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Харків під авіаударами. Як живуть люди в харківському метро

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Харків, П'ятниця 11 березня 2022 18:12
Харків під авіаударами. Як живуть люди в харківському метро Харків'яни з домашніми улюбленцями ховаються в метро від авіаударів (фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

Тисячі харків'ян в результаті ворожих атак над Харковів змушені покинути свої будинки, перемістившись в бомбосховища. Для багатьох харківське метро стало другою домівкою.

РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів GettyImages.

Вже 16-й день Україна захищається від російських окупантів. Путінські війська безперервно продовжують бомбити українські міста і вбивати мирне населення.

Харків під авіаударами. Як живуть люди в харківському метро

Наслідки авіаудару в житловому районі біля станції метро "Харків" (фото: GettyImages)

Масові авіаудари авіація РФ регулярно завдає по житлових кварталах Харкова. У місті повністю зруйновано понад 400 будинків, багато городян залишилися без даху над головою. Жителі знову обстріляних районів змушені ховатися в бомбосховищах, тижнями жити в міській підземці разом з маленькими дітьми і домашніми вихованцями.

Харків'яни ховаються від авіабомб у міській підземці (фото: GettyImages)

Російські окупанти 10 березня продовжили обстрілювати місто, в результаті чого був пошкоджений газопровід і комунікації теплових мереж. Через це третина жителів міста залишилася без газу, понад 300 будинків без тепла.

Харків'яни ховаються від авіабомб у міській підземці (фото: GettyImages)

Зазначається, що станом на 10 березня Харків зазнав масштабних втрат в інфраструктурі міста, більшість руйнувань можна буде усунути тільки після закінчення бойових дій.

Наслідки обстрілів житлових кварталів Харкова 10 березня (фото: GettyImages)

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