Харків під авіаударами. Як живуть люди в харківському метро

Тисячі харків'ян в результаті ворожих атак над Харковів змушені покинути свої будинки, перемістившись в бомбосховища. Для багатьох харківське метро стало другою домівкою.

Вже 16-й день Україна захищається від російських окупантів. Путінські війська безперервно продовжують бомбити українські міста і вбивати мирне населення.

Наслідки авіаудару в житловому районі біля станції метро "Харків" (фото: GettyImages)

Масові авіаудари авіація РФ регулярно завдає по житлових кварталах Харкова. У місті повністю зруйновано понад 400 будинків, багато городян залишилися без даху над головою. Жителі знову обстріляних районів змушені ховатися в бомбосховищах, тижнями жити в міській підземці разом з маленькими дітьми і домашніми вихованцями.

Харків'яни ховаються від авіабомб у міській підземці (фото: GettyImages)

Російські окупанти 10 березня продовжили обстрілювати місто, в результаті чого був пошкоджений газопровід і комунікації теплових мереж. Через це третина жителів міста залишилася без газу, понад 300 будинків без тепла.

Харків'яни ховаються від авіабомб у міській підземці (фото: GettyImages)

Зазначається, що станом на 10 березня Харків зазнав масштабних втрат в інфраструктурі міста, більшість руйнувань можна буде усунути тільки після закінчення бойових дій.