Теракти в Афганістані: кількість жертв зросла до 26 осіб

Внаслідок серії вибухів у Афганістані загинуло 26 осіб, ще 31 поранені

В результаті нападу на урядову будівлю в місті Джелалабад у провінції Фарах кількість жертв збільшилась до 26 осіб, ще 31 цивільна особа поранена. Про це повідомляє АР.

Агенство повідомляє, що серед загиблих велика кількість жінок та дітей, а також поліцейські.

Двох терористів було знищено співробітниками служби безпеки Афганістану. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракти.

Нагадаємо, в Афганістані бойовики штурмували будівлю уряду, у заручниках десятки людей. Напад почався з того, що до будівлі під'їхав чорний автомобіль, з нього вийшло троє бойовиків, один з яких підірвав себе біля воріт, щоб відкрити дорогу решті нападників.

Раніше повідомлялось, що в результаті атаки бойовиків загинуло 15 осіб. В результаті серії нападів на місто деякі з тіл "спалені до невпізнання".