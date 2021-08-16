Меркель про Афганістан: місія не спрацювала, між армією і народом не було зв'язку

Німецький канцлер Ангела Меркель визнала провал військової кампанії західної коаліції в Афганістані. На її думку, спроба створити демократичну державу не спрацювала так, як очікувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Повідомляється, що сьогодні вона виступила на президії правлячого Християнсько-демократичного союзу (ХДС). У заяві щодо Афганістану вона зазначила, що західний світ переживає важкий час і має зосередитися на порятунку афганців, які хочуть залишити країну через захоплення влади рухом "Талібан".

Меркель також зазначила, що рішення про вихід з Афганістану було прийнято американцями, в тому числі з внутрішньополітичних причин.

"Після виведення військ виник ефект доміно ... Чи можуть афганці покинути країну зараз, залежить від талібів і ситуації на кордоні. Багато людей спробують залишити країну", - зазначила вона.

Щодо хвилі біженців, вона підкреслила зацікавленість Німеччини в тому, щоб її стримувала Туреччина.

"Ми хотіли побудувати країну з демократичним устроєм, але у нас не вийшло. Між афганськими збройними силами і народом не було ніякого зв'язку, це не спрацювало так, як ми думали", - додала Меркель.

Вона також сказала, що тепер в Афганістані настануть важкі часи для тих, "хто вірив у демократію і свободу, особливо для жінок".