У Сомалі бойовики напали на колону ООН, є жертви

В результаті потужного вибуху в столиці Сомалі, Могадішо, в четвер, 25 листопада, щонайменше вісім людей загинули і 23 людини, включаючи школярів, отримали поранення. Підірвана місцева школа і госпіталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Сомалійське ісламістське угруповання "Аль-Шабааб" здійснило напад на проїжджаючу колону організації Об'єднаних Націй", - заявив офіційний представник групи з військових операцій Абдіасіс Абу Мусаб.

У поліції повідомили, що теракт організував терорист-смертник, який влетів на своєму автомобілі, завантаженому вибухівкою, в колону представників ООН. Вибух був настільки потужним, що обрушилися стіни сусідньої початкової та середньої школи Мукассар, а також лікарні. Крім того, були сильно пошкоджені автомобілі в цьому районі.

"Спочатку нас знесло вибуховою хвилею, а потім оглушила стрілянина", - розповів медбрат з прилеглої лікарні Мохамед Хусейн, уточнивши, що його витягли з-під уламків стелі.

Деталі інциденту з'ясовуються.