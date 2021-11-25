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У Сомалі бойовики напали на колону ООН, є жертви

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Сомалі, Четвер 25 листопада 2021 11:09
У Сомалі бойовики напали на колону ООН, є жертви Фото: вибух у Сомалі: постраждали машини (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В результаті потужного вибуху в столиці Сомалі, Могадішо, в четвер, 25 листопада, щонайменше вісім людей загинули і 23 людини, включаючи школярів, отримали поранення. Підірвана місцева школа і госпіталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сомалійське ісламістське угруповання "Аль-Шабааб" здійснило напад на проїжджаючу колону організації Об'єднаних Націй", - заявив офіційний представник групи з військових операцій Абдіасіс Абу Мусаб.

У поліції повідомили, що теракт організував терорист-смертник, який влетів на своєму автомобілі, завантаженому вибухівкою, в колону представників ООН. Вибух був настільки потужним, що обрушилися стіни сусідньої початкової та середньої школи Мукассар, а також лікарні. Крім того, були сильно пошкоджені автомобілі в цьому районі.

"Спочатку нас знесло вибуховою хвилею, а потім оглушила стрілянина", - розповів медбрат з прилеглої лікарні Мохамед Хусейн, уточнивши, що його витягли з-під уламків стелі.

Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 20 серпня в столиці Сомалі, Могадішо терорист-смертник підірвався біля будівлі штаб-квартири національної розвідки. Загинули щонайменше п'ятеро людей, включаючи терориста. Крім загиблих, 12 осіб отримали поранення.

Попередньо, терористична акція проведена бойовиками з угруповання "Аш-Шабаб".

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