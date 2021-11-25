ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Сомали боевики напали на колонну ООН, есть жертвы

Новина українською →
Сомали, Четверг 25 ноября 2021 11:09
В Сомали боевики напали на колонну ООН, есть жертвы Фото: Взрыв в Сомали: пострадали машины (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В результате мощного взрыва в столице Сомали, Могадишо, в четверг, 25 ноября, меньшей мере восемь человек погибли и 23 человека, включая школьников, получили ранения. Взорвана местная школа и госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сомалийская исламистская группировка "Аль-Шабааб" совершила нападение на проезжающую колонну Организации Объединенных Наций", - заявил официальный представитель группы по военным операциям Абдиасис Абу Мусаб.

В полиции сообщили, что теракт организовал террорист-смертник, который влетел на своем автомобиле, загруженным взрывчаткой, в колонну представителей ООН. Взрыв был настолько мощным, что обрушились стены соседней начальной и средней школы Мукассар, а также больницы. Кроме того, были сильно повреждены автомобили в этом районе.

"Сначала нас снесло взрывной волной, а затем оглушила последовавшая за этим стрельба", - рассказал медбрат из близлежащей больницы Мохамед Хусейн, уточнив, что его вытащили из-под обломков обрушившегося потолка.

Детали инцидента выясняются.

Напомним, 20 августа в столице Сомали, Могадишо террорист-смертник подорвался возле здания штаб-квартиры национальной разведки. Погибли по меньшей мере пять человек, включая террориста. Кроме погибших, 12 человек получили ранения.

Предварительно, террористическая акция проведена боевиками из группировки "Аш-Шабаб".

Читайте РБК-Украина в Google News
Сомали
NEWS
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
DAILY
Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт: Мы победим пандемию, когда вакцинируем свыше 70% людей
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт: Мы победим пандемию, когда вакцинируем свыше 70% людей