В результаті теракту в столиці Сомалі загинули п'ятеро людей
Фото: в результаті теракту в столиці Сомалі загинули п'ятеро людей (shabellemedia.com)
В результаті теракту в столиці Сомалі загинули п'ятеро людей. Смертник підірвав себе в чайній, яка популярна серед військовослужбовців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Shabelle Media Network.
У столиці Сомалі, Могадішо терорист-смертник підірвався біля будівлі штаб-квартири національної розвідки. Загинули щонайменше п'ятеро людей, включаючи терориста.
Крім загиблих, 12 осіб отримали поранення.
Попередньо, терористична акція проведена бойовиками з угруповання "Аш-Шабаб".