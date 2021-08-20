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В результаті теракту в столиці Сомалі загинули п'ятеро людей

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Сомалі, П'ятниця 20 серпня 2021 03:08
В результаті теракту в столиці Сомалі загинули п'ятеро людей Фото: в результаті теракту в столиці Сомалі загинули п'ятеро людей (shabellemedia.com)
Автор: Анна Полисученко

В результаті теракту в столиці Сомалі загинули п'ятеро людей. Смертник підірвав себе в чайній, яка популярна серед військовослужбовців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Shabelle Media Network.

У столиці Сомалі, Могадішо терорист-смертник підірвався біля будівлі штаб-квартири національної розвідки. Загинули щонайменше п'ятеро людей, включаючи терориста.

Крім загиблих, 12 осіб отримали поранення.

Попередньо, терористична акція проведена бойовиками з угруповання "Аш-Шабаб".

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