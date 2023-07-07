Теракт россиян в Еленовке: Украина вернула тела погибших защитников

"Украине удалось вернуть тела украинских защитников (речь о погибших во время теракта в Еленовке - ред.). Большинство из них идентифицированы", - написал омбудсмен.

Он добавил, что все погибшие имели официальный статус военнопленных, и они были верифицированы Международным комитетом Красного Креста.

Трагедия в Еленовке

Напомним, в июле 2022 года россияне устроили взрыв в колонии Еленовки, где находились украинские военнопленные, в том числе защитники "Азовстали".

Согласно данным россиян, там погибло более 50 наших военных.

По информации разведки, оккупанты не хотели обменивать украинских солдат в Еленовке и решили казнить их, чтобы скрыть следы пыток и условия содержания.