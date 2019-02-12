Теракт у Керчі: двоє постраждалих досі перебувають в лікарні

У медзакладах в Москві знаходяться студент і викладач

На лечении в больницах Москвы до сих пор находятся двое пострадавших во время взрыва и стрельбы в политехническом колледже в аннексированой Керчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщил глава "Министерства здравоохранения" Крыма Александр Голенко, речь идет об одном студенте и одном преподавателе колледжа.

"В московских клиниках находятся двое пострадавших: студент и преподаватель. Состояние их удовлетворительное", – сказал Голенко.

Он добавил, что еще четверо пострадавших в керченском колледже выписали из московских больниц на прошлой неделе.

Напомним, 17 октября 2018 года сообщалось о подрыве бомбы и стрельбу в учебном заведении оккупированной Керчи. Тело подозреваемого - студента Владислава Рослякова - обнаружили в библиотеке колледжа. Незадолго до событий 17 октября он легально приобрел огнестрельное оружие. В результате теракта погиб 21 человек, 73 получили ранения различной степени тяжести.

Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицировала взрыв в политехническом колледже в Керчи как террористический акт.

РБК-Украина писало, что в Беларуси в одной из школ города Столбцы ученик напал с ножом на троих школьников и учительницу.