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Теракт у Керчі: госпіталізовано ще одного постраждалого

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 15:40
Фото: Вибух у Керчі (kerch.fm)
Фото: Вибух у Керчі (kerch.fm)

У 16-річного хлопця - травми легкого ступеня

Ще одного постраждалого під час вибуху в Керченському політехнічному коледжі госпіталізували сьогодні, 20 жовтня, після того, як він звернувся до лікарів. Про це повідомили у так званому "Міністерстві охорони здоров’я" анексованого Росією Криму, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, у 16-річного хлопця - травми легкого ступеня.

Таким чином, у медустановах Керчі й Сімферополя зараз проходять лікування 23 людини.

Ще 23 людей перевезли після трагедії в коледжі з лікарень анексованого Криму в медустанови Краснодарського краю Росії і Москви.

17 жовтня в їдальні політехнічного коледжу у Керчі стався вибух. В результаті вибуху загинула 21 людина.

Нагадаємо, раніше Меджліс кримськотатарського народу заявив, що відповідальність за наслідки теракту в Керчі несе влада РФ.

Слідчий комітет РФ розслідує справу за статтею про масове вбивство, в свою чергу, українська прокуратура відкрила справу за статтею про теракт

 

 

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