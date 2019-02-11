У Білорусі школяр убив ножем вчительку і підлітка

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Ще двоє людей отримали ножові поранення

У Білорусі в одній зі шкіл міста Стовпці учень напав з ножем на трьох школярів і вчительку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС країни.

Повідомляється, що від отриманих поранень вчителька і один з підлітків померли, двоє постраждалих доставлені в лікарню.

"Підозрюваний 2003 року народження з місця пригоди зник. У зв'язку з цим у шести районах Мінської області введено спеціальний план "Сирена", - повідомили у відомстві.

Пізніше МВС повідомило про затримання втікача. У Слідчому комітеті повідомили, що ножові поранення були нанесені "в ході раптово виниклого конфлікту".

В даний час правоохоронні органи з'ясовують обставини злочину, у школі працюють слідчі і оперативники. Управління СК по Мінській області відкрило кримінальну справу за фактом вбивства двох осіб.

Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року повідомлялося про підрив бомби і стрілянину в навчальному закладі окупованій Керчі. Тіло підозрюваного - студента Владислава Рослякова - виявили в бібліотеці коледжу. Незадовго до подій 17 жовтня він легально придбав вогнепальну зброю. У результаті теракту загинула 21 людина, 73 отримали поранення різного ступеня тяжкості.