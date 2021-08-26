Теракт у Кабулі здійснили бойовики "Ісламської держави", - Politico

Увечері посольство США в Кабулі випустило попередження, в якому американців просили уникати цього району "через загрозу безпеці за воротами аеропорту Кабула".

Менш ніж за годину до підтвердження факту вибуху офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що евакуація триває, і пообіцяв переселити "стільки людей, скільки ми зможемо, до закінчення місії".

"Це (напад, - ред.) - кошмар. Знадобилося неймовірна мужність і сила, щоб дістатися до цих воріт, які є дверима до останнього надійного шляху в безпеку", - заявила Стасія Джордж, директор програми з вирішення конфліктів центру Картера, яка займалася вивезенням вразливих людей з Афганістану.