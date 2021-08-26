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Теракт в Кабуле совершили боевики "Исламского государства", - Politico

Автор: Валерия Полищук

Ответственность за теракт возле аэропорта Кабула взял на себя террорист-смертник "Исламского государства". Взрыв произошел недалеко от ворот Abbey, где до недавнего времени персонал США принимал американских граждан для посадки на эвакуационные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Вечером посольство США в Кабуле выпустило предупреждение, в котором американцев просили избегать этого района "из-за угрозы безопасности за воротами аэропорта Кабула".

Менее чем за час до подтверждения факта взрыва официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что эвакуация продолжается, и пообещал переселить "столько людей, сколько мы сможем, до окончания миссии".

"Это (нападение, - ред.) - кошмар. Потребовалось невероятное мужество и сила, чтобы добраться до этих ворот, которые являются дверью к последнему надежному пути в безопасность", - заявила Стасия Джордж, директор Программы по разрешению конфликтов Центра Картера, которая занималась вывозом уязвимых людей из Афганистана.

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Исламское государствоКабулВзрыв