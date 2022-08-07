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Теракт в Оленівці був спецоперацією Росії проти поставок зброї, - розвідка

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Неділя 07 серпня 2022 12:43
Теракт в Оленівці був спецоперацією Росії проти поставок зброї, - розвідка Фото: теракт в Оленівці був спецоперацією Росії проти поставок зброї (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавній терористичний акт в колонії Оленівки був спецоперацією Росії проти поставок озброєння Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

Як зазначає розвідка, Росія вдається до різних звірств, аби завадити постачанню в Україну західного високоточного озброєння.

"Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, - це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS - це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння", - заявив член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

За словами Юсова, Росія намагається дестабілізувати українське суспільство та деморалізувати українських військовополонених.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові нещодавно умисно обстріляли колонію в Оленівці, у якій утримувались українські полонені, що призвело до численних жертв. Наше видання розкривало усі подробиці трагедії.

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