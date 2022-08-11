Теракт в Оленівці. Розслідування CNN довело причетність Росії до вбивства полонених

ЗМІ проаналізувало фото з місця трагедії, супутникові знімки та опитало криміналістів та експертів зі зброї.

Фахівці поки що не розповідають, що призвело до смерті полонених, проте виключили застосування HIMARS. Зокрема, експерти вказують на те, що ракетна система призначена для ураження цілей, що знаходяться за декілька десятків кілометрів. При цьому в'язниця в Оленівці розташована всього за 15 кілометрів від фронту.

Крім того, ракети HIMARS потужні і у разі влучання залишають після себе велику воронку. Будівля, в якій утримувалися українські військові, мала тонкі стіни і металевий дах, тому б точно не витримала удару.

"На цих відео ніде немає воронки, ліжка не відсунуті, стовпи не пошкоджені, але помітні масивні поразки від вогню. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви б бачили вирви, розбиту стелю та стіни, тіла після вибуху", - сказав один із експертів.

Як приклад CNN публікує супутникові знімки наслідків удару HIMARS у Новій Каховці. Тоді українські військові знищили ворожий склад.

Фото: наслідки удару HIMARS у Новій Каховці (скріншот cnn.com)

На інших знімках зображена колонія в Оленівці, яка має значно менше руйнувань.

Фото: наслідки теракту в Оленівці (скріншот cnn.com)

Офіційні урядовці США також відкинули версію використання HIMARS. Експерти вказують на спалах зсередини будівлі, а не вибух через зовнішній вплив.

Також видання нагадало, що Росія не пропустила експертів Міжнародного комітету Червоного хреста та ООН на місце трагедії. Журналісти припустили, що Росія таким чином намагалася приховати катування та знущання над полоненими українськими захисниками.

Крім того, українські чиновники у коментарі виданню зазначили, що теракт стався напередодні обміну полоненими.