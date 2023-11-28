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Тепловая генерация остается уязвимой даже после восстановлений и ремонтов, - Гарпок

Вторник 28 ноября 2023 18:32
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Тепловая генерация остается уязвимой даже после восстановлений и ремонтов, - Гарпок Фото: тепловая генерация остается уязвимой даже после восстановления и ремонта (wikipedia)
Автор: Юлия Бойко

В результате значительных разрушений энергообъектов из-за энергетического террора россиян тепловая генерация остается уязвимой даже после восстановлений и ремонтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Артема Некрасова.

В частности, он пояснил, что в марте этого года украинская энергосистема вышла из отопительного сезона в очень тяжелом состоянии. Было повреждено более 50% генерации и сетей.

Некрасов также добавил, что под руководством Министерства энергетики была проведена самая масштабная в истории Украины ремонтная кампания, благодаря чему удалось добавить в энергосистему 1,9 ГВт мощностей.

"Что же касается тепловой генерации, как вы знаете, она получила очень значительные повреждения, было уничтожение или повреждение более половины мощностей. И, конечно, даже после частичного восстановления и ремонтов она уязвима", - подчеркнул глава "Гарантированного покупателя".

В то же время он подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы это не отразилось на стабильности энергоснабжения в этом сезоне.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате энергетического террора генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое, из-за чего зимой украинские электростанции смогут выработать только треть довоенных объемов электроэнергии.

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Электроэнергия
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