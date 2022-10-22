Тепловая генерация с начала года получила убыток 24 млрд гривен, - Тимченко

За 8 месяцев 2022 года тепловая генерация получила убыток 24 млрд гривен и вынуждена работать в условиях, когда цена электроэнергии ниже реальной себестоимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью УП .

"Убытки тепловой генерации в этом году за 8 месяцев – 24 миллиарда гривен. Это цифры рассчитанные НКРЭ. Из-за того, что тариф не покрывает цену", - сообщил Тимченко.

По его словам, цена продажи электроэнергии угольной генерацией сейчас ограничена 3,20 коп./кВт.час при минимальной себестоимости 4,5-5 грн/кВт.час.

"Те расчеты, которые у нас были сделаны говорят, что по определению этот тариф не может быть ниже 100 евро за мегаватт.час. С теми инфляционными затратами лучше говорить даже не в евро, потому что мы зависим от курса. Мы считаем, что тариф сегодня в Украине должен быть не менее, чем 4,5 гривны, 4,50-5,00 гривен за киловатт.час вместо сегодняшних 3,20", - пояснил Тимченко.

По его словам, ситуация осложняется постоянным разрушением инфраструктуры генерирующих компаний, что требует дополнительного финансирования на ее скорейшее восстановление.

Исходя из публичных заявлений НКРЭКУ, в ближайшее время планируется пересмотр ценовых ограничений, чтобы тариф покрывал реальную себестоимость.

Однако, по словам главы ДТЭК, одновременно с этим решением может быть некорректно изменен механизм ПСО, изымающий часть средств из тепловой генерации. ДТЭК считает такое решение ошибочным и не согласен с ним.

"Наши расчеты показывают, что при поднятии price-cap до этого (экономически обоснованного) уровня, и при экономии - ресурса (у НАЭК Энергоатом на покрытие ПСО, - ред.) достаточно. Поэтому вот это искусственное изъятие у тепловой генерации оно некорректно, оно не имеет никакого экономического вообще смысла", - добавил Максим Тимченко.