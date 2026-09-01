Теплотраса на Теремках: в КГГА рассказали об окончательном варианте строительства

Проект согласовывали с жителями и экспертами

Предварительная экспертиза показала, что предложенные альтернативные маршруты потребовали бы существенной затяжки сроков и перекрытия ключевых транспортных путей.

Как пояснили в КГГА, новая инфраструктура критически важна для Голосеевского района, поскольку обеспечит резервным теплоснабжением почти 200 домов в случае внештатных ситуаций или повреждения ТЭЦ-5.

"Мы снова встретились с общественностью, экспертами и учеными, чтобы обсудить предложения по строительству теплосети на Теремках, которая должна обеспечить резервным теплом около 200 жилых домов Голосеевского района", - рассказал первый заместитель КГГА.

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Он добавил, что специалисты проверили предложенные решения на соответствие строительным нормам и техническим требованиям, оценили сроки и сложность работ.

Также отдельно рассматривали, как при строительстве максимально сохранить зеленые насаждения.

"По результатам согласованного решения является использование действующего проекта и предусмотренного им инженерного коридора, но с максимальным сохранением зеленых насаждений, в том числе с учетом рекомендаций общественности", - сказал чиновник.

Что говорят архитекторы и эксперты

Как рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры теплотехники Киевского национального университета строительства и архитектуры Михаил Кириченко, рассмотрели 3 варианта прокладки теплотрассы. Одна из них – по улице Теремковской.

"Однако для этого придется переводить существующие коммуникации. Трасса пересекается с канализацией, газо- и водопроводом, электрическими кабелями, связи. Кроме того, примерно в год придется перекрыть единственный путь для транспортного сообщения", - пояснил Кириченко.

По его словам, другой вариант – проложить вдоль улицы-дублера проспекта Академика Глушкова.

"В таком случае длина теплотрассы вырастет примерно на 50%. Кроме того, этот маршрут требует сложных инженерных решений, что также увеличит сроки строительства. Часть невозможно реализовать в предложенном виде, поскольку они не отвечают требованиям государственных строительных норм", - добавил архитектор.

Доктор технических наук, профессор кафедры тепловой и альтернативной энергетики НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского" Андрей Борисенко подчеркнул, что главная задача проекта – обеспечить Теремки резервным теплоснабжением.

"Не надо забывать, что основная задача – обеспечить резервное теплоснабжение для людей. Заслушав мнения всех присутствующих и опираясь на собственную экспертизу и опыт, могу сказать, что единственным реалистическим проектом, который можно реализовать в относительно короткие сроки, остается базовый проект, который уже прошел экспертизу", – отметил он.