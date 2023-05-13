Тепло и почти без дождей. Каким областям "повезет" с осадками сегодня

Сегодня, 13 мая, в Украине осадков почти не ожидается, правда, вероятность дождей остается в западных, Житомирской и Винницкой областях. В общем, будет тепло, до +23 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер
преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха
Как сообщалось, в выходные, 13-14 мая, в Украине преимущественно без осадков. Тем временем температура воздуха повысится.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.