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Тепло и почти без дождей. Каким областям "повезет" с осадками сегодня

Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 13 мая, в Украине осадков почти не ожидается, правда, вероятность дождей остается в западных, Житомирской и Винницкой областях. В общем, будет тепло, до +23 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер

преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

  • +18-23°;
  • в Закарпатье и Прикарпатье 14-19°;
  • на высокогорье Карпат днем 6-11 °.

Как сообщалось, в выходные, 13-14 мая, в Украине преимущественно без осадков. Тем временем температура воздуха повысится.

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