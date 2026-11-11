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Тепло, скважина и укрытие: как в Киеве готовят детские дома к зиме

16:39 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Анна Шиканова
Как подготовили к зиме детский дом в Киеве (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Мэр Киева посетил один из городских центров, где временно находятся дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Глава столицы лично инспектировал уровень энергонезависимости заведения и проверил состояние укрытий.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на пост Виталия Кличко в Telegram-канале.

Глава столицы рассказал, что лично проверил готовность к зиме и возможным кризисным ситуациям один из городских центров, где находятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. По этому словам, заведение уже полностью автономно.

"К резервному питанию подключены газовая и твердотопливная котельные, которые обеспечивают отопление корпусов. Центр имеет собственную скважину. Снабжен 6 генераторами разной мощности, которые позволяют поддерживать его работу во время перебоев с электроснабжением", - отметил мэр.

Он добавил, что сейчас на попечении заведения находятся 97 воспитанников в возрасте от рождения до 8 лет.

Это дети, от которых родители отказались в роддомах, изъятых из опасной среды или потерявших родителей. Для части детей уже начался путь в новую семью. 8 детей готовят к усыновлению.

Для обеспечения безопасности детей и персонала во время воздушных тревог на территории обустроили три мобильных простейших укрытия и одно подземное хранилище.

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"Для столичных властей важно, чтобы дети, которые из-за сложных жизненных обстоятельств временно находятся на попечении города, имели надлежащий уход, тепло, питание и безопасные условия проживания", - подчеркнул мэр столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев первым среди украинских регионов приступил к отопительному сезону. Подачу тепла в учреждения социальной сферы начали еще 16 октября, а по состоянию на 9 ноября к централизованному отоплению уже подключили почти 80% жилищного фонда города.

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Виталий КличкоКиев