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В Киеве обустроят 200 мест для размещения людей в случае проблем с теплом, - Кличко

16:26 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве обустроят 200 мест для размещения людей в случае проблем с теплом, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Киеве обустроят 200 мест для временного размещения горожан на случай критических проблем с теплоснабжением.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Еще с весны у нас работает энергетический штаб по жизнеобеспечиванию города. К нему столица привлекла экспертов, энергетиков, практиков, ученых. Штаб наработал возможные меры для разных сценариев ситуации. Не обо всем можем публично говорить", - сказал он.

Мэр Киева рассказал, что проверил один из центров, где идет обустройство мест для временного перемещения киевлян на случай проблем с теплом. Прошлой зимой там уже принимали людей.

"В этом году расширяем возможности локации. В одном из корпусов обустраивают условия для детей с инвалидностью и их семей. Сейчас подготовили 100 мест для семей. Им обеспечат стационарное пребывание, питание и социальное сопровождение", - отметил Кличко.

Мэр города добавил, что еще 100 мест обустраивают в отдельном корпусе для людей старшего возраста и лиц с инвалидностью. Для них предусмотрено питание, социальное сопровождение, психологическая помощь и услуги по реабилитации.

По словам Кличко, заведение полностью подготовлено к возможным длительным перебоям с электроснабжением.

"Центр имеет собственную котельную, генераторы, необходимые запасы питьевой и технической воды. Это позволит поддерживать тепло и обеспечить базовые потребности людей даже в случае длительных перебоев с электроснабжением", - подчеркнул мэр столицы.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине идет работа по ликвидации последствий российских атак.

По его словам, самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где жители сталкиваются с длительными перебоями в электро- и водоснабжении.

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