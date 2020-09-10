Сонячно та спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сонячно (РБК-Україна)

Погода в Україні 10 вересня сонячна та спекотна. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +29.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх регіонах

У всіх областях сьогодні сонячно. Температура повітря вдень на заході та півночі складе +21+25, а вночі +10+12. На сході країни вдень буде +24+26, а вночі +12+14.

У центральних областях температура повітря коливатиметься від +25 до +29, а вночі +10+13.

На півдні країни вдень +27+29, а вночі +12+16.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень складе +25+27, а вночі +11+13.

Нагадаємо, після декількох холодних і дощових днів в країну знову повернеться ясна і сонячна погода, а температура повітря знову почне підійматися.

Раніше в Україні погіршилась погода через дощі в центральних та північних областях.