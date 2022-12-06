В Одессе уже почти 90% потребителей с отоплением

По состоянию на 19:00 6 декабря в Одессе водоснабжение и водоотвод возобновлены в полном объеме, и около 90% горожан уже обеспечены теплом.

Об этом заявил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Водоснабжение и водоотвод восстановлены по всему городу. Днем в тех районах, где не было воды, ее обеспечивали коммунальные автомобили. 11 районных и квартальных котельных, и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов. То есть с теплом уже больше 600 тысяч одесситов", - отметил Братчук.

По его словам, ДТЭК и "Укрэнерго" работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы города. В помощь им направлена коммунальная техника.