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В Одессе уже почти 90% потребителей с отоплением

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Вторник 06 декабря 2022 21:00
В Одессе уже почти 90% потребителей с отоплением Фото: тепло в Одессе вернули в почти 90% жилых домов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на 19:00 6 декабря в Одессе водоснабжение и водоотвод возобновлены в полном объеме, и около 90% горожан уже обеспечены теплом.

Об этом заявил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Водоснабжение и водоотвод восстановлены по всему городу. Днем в тех районах, где не было воды, ее обеспечивали коммунальные автомобили. 11 районных и квартальных котельных, и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов. То есть с теплом уже больше 600 тысяч одесситов", - отметил Братчук.

По его словам, ДТЭК и "Укрэнерго" работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы города. В помощь им направлена коммунальная техника.

Напомним, вчера россияне ракетным ударом повредили два инфраструктурных объекта и жилых дома в Одессе, в результате чего пострадали два человека.

В Одессе были обесточены все насосные станции, город остался без воды. Также был нанесен удар по подстанции в Беляевке, которая питает водонасосную станцию, поставляющую воду в Одессу и населенные пункты в окрестностях города.

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Одесса ракетный удар
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