В Одессе уже почти 90% потребителей с отоплением
По состоянию на 19:00 6 декабря в Одессе водоснабжение и водоотвод возобновлены в полном объеме, и около 90% горожан уже обеспечены теплом.
Об этом заявил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Водоснабжение и водоотвод восстановлены по всему городу. Днем в тех районах, где не было воды, ее обеспечивали коммунальные автомобили. 11 районных и квартальных котельных, и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов. То есть с теплом уже больше 600 тысяч одесситов", - отметил Братчук.
По его словам, ДТЭК и "Укрэнерго" работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы города. В помощь им направлена коммунальная техника.
Напомним, вчера россияне ракетным ударом повредили два инфраструктурных объекта и жилых дома в Одессе, в результате чего пострадали два человека.
В Одессе были обесточены все насосные станции, город остался без воды. Также был нанесен удар по подстанции в Беляевке, которая питает водонасосную станцию, поставляющую воду в Одессу и населенные пункты в окрестностях города.
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