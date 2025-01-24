Тепло как никогда. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

На выходных, 25-26 января, в Украине осадков не будет. А погода ожидается очень теплой, как для конца января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В субботу, 25 января, в Украине будет пасмурно, но без осадков. Ожидается теплая погода. Ночью температура минимально снизится до отметки -1....+1 градусов. В некоторых областях ожидается до +2, в Донецкой - до +3, на юге ночью до +7 градусов (в Одесской области).
Днем также будет тепло, в большинстве областей в пределах +7,+8. Холоднее всего днем будет в:
Теплее всего днем будет в Крыму, до +11 градусов. В Киеве без осадков, ночью до +2, днем до +5.
Погода в Украине 25 января (meteo.gov.ua)
В воскресенье, 26 января, пасмурная погода уйдет, а днем будет еще теплее. В частности, на юге, в Крыму, что станет максимальным показателем, ожидается до +12 градусов.
В остальных регионах днем ожидается до +7...+9 градусов, в зависимости от области. В Киеве ночью в пределах 0...+2, днем в пределах +6...+8 градусов.
Ночью минимально будет в пределах -1...+1 градусов - в Луганской, Харьковской и Черновицкой областях. В остальных регионах ночью будет плюсовая температура.
Погода в Украине 26 января (meteo.gov.ua)
В начале следующей недели в Украине ожидается пик самой теплой погоды.
"Пик самой теплой погоды, по предварительным прогнозам, ожидается 27-29 января, когда в южной части и в западных областях вероятно местами до +12...+15 градусов", - рассказала синоптик Наталка Диденко.
Добавим, что в феврале 2025 года в Украине средняя месячная температура воздуха прогнозируется от -3...+2 градусов. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.
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