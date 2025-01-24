Тепло как никогда. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Суббота, 25 января

В субботу, 25 января, в Украине будет пасмурно, но без осадков. Ожидается теплая погода. Ночью температура минимально снизится до отметки -1....+1 градусов. В некоторых областях ожидается до +2, в Донецкой - до +3, на юге ночью до +7 градусов (в Одесской области).

Днем также будет тепло, в большинстве областей в пределах +7,+8. Холоднее всего днем будет в:

в Черниговской, Сумской, Харьковской, +2...+4 градусов;

в Луганской области +1...+3 градусов.

Теплее всего днем будет в Крыму, до +11 градусов. В Киеве без осадков, ночью до +2, днем до +5.

Погода в Украине 25 января (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 26 января

В воскресенье, 26 января, пасмурная погода уйдет, а днем будет еще теплее. В частности, на юге, в Крыму, что станет максимальным показателем, ожидается до +12 градусов.

В остальных регионах днем ожидается до +7...+9 градусов, в зависимости от области. В Киеве ночью в пределах 0...+2, днем в пределах +6...+8 градусов.

Ночью минимально будет в пределах -1...+1 градусов - в Луганской, Харьковской и Черновицкой областях. В остальных регионах ночью будет плюсовая температура.

Погода в Украине 26 января (meteo.gov.ua)