Тепло или холод? Украину накроет влажная погода с резкими перепадами

По данным синоптика, в среду, 12 ноября, влажная погода охватит практически всю территорию Украины.

Наиболее ощутимые осадки прогнозируются в западных областях, а также на востоке и в Крыму. К вечеру к дождливой зоне присоединятся Одесская, Винницкая и Черкасская области. На остальной территории ожидается облачность и туман.

Температура днем в большинстве регионов составит от шести до одиннадцати градусов тепла. Теплее будет в Крыму, Приазовье, в Донецкой и Луганской областях - от двенадцати до шестнадцати градусов тепла.

Погода в Киеве

В Киеве серьезных осадков синоптики не прогнозируют - возможны лишь незначительные мокрые дожди. Температура ночью и днем будет почти одинаковой: от шести до восьми градусов тепла.

Изменения погоды

В конце недели ожидаются новые изменения погоды. В пятницу и субботу температура повысится до десяти - двенадцати градусов тепла, но уже в воскресенье похолодает до восьми градусов тепла. В понедельник, 17 ноября, прогнозируется очередное потепление - до двенадцати градусов тепла.