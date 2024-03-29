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В Карпатах бушует шторм (фото)

Карпаты, Пятница 29 марта 2024 10:20
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В Карпатах бушует шторм (фото) Фото: в Карпатах бурлит шторм 29 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

29 марта в Карпатах разгулялся нешуточный шторм. Из-за этого видимость в горах минимальная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"Внимание шторм! По состоянию на 08:00, 29.03.2024 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость минимальная), ветер юго-западный, 26 м/с., температура воздуха -3°С", - говорится в сообщении.

В Карпатах бушует шторм (фото)

В Карпатах бурлит шторм 29 марта (facebook.com/chornogora.rescue112)

Украинцам советуют не выходить в высокогорье.

Погода в Украине сегодня

29 марта почти по всей Украине синоптики прогнозировали сильнейшие порывы ветра. В частности, местами возможны значительные дожди. При этом, в Киеве днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Горожанам дали советы на такой случай.

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