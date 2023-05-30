Тепло, но местами дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В среду в Украине будет достаточно теплая погода - ожидается до +25 градусов. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра .

В Украине прогнозируют переменную облачность. В юго-восточных и восточных областях днем местами и в Прикарпатье и Закарпатье кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 10-15°, в западных регионах 7-12°; днем 20-25°, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях 17-22°, в Карпатах 13-18°. Ветер северный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, осадки не ожидаются.

Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°, в области ночью 10-15°, днем 20-25°.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на всю рабочую неделю.

Прогноз погоды на июнь

Синоптики сообщают, что погода в Украине в июне 2023 года будет достаточно прохладной. Среднемесячная температура ожидается от +18 до +23.

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