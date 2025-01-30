Теплее нормы на 10 градусов: в Киеве обновлены еще два температурных рекорда

В конце января в Киеве установилась очень теплая погода. Она соответствует температурной норме начала апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.
По данным климатологов, в среду, 29 января, в Киеве зафиксировано еще два температурных рекорда.
Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 6,3 градусов тепла, что на 4,2 градусов выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 1936 и 1979 годов.
Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 7,1 градусов тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 2002 года на 1,4 градусов, а климатическую норму - на 9,7 градусов.
"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 3 апреля", - говорится в сообщении.
Таким образом, за четыре дня в Киеве было обновлено семь максимумов. Первые температурные рекорды в 2025 году были зафиксированы в воскресенье, 26 января, после чего они фиксировались ежедневно.
По данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.
Всего в 2024 году в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда, причем больше всего их было в апреле - 13 и июле - 14.