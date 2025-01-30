Теплее нормы на 10 градусов: в Киеве обновлены еще два температурных рекорда

По данным климатологов, в среду, 29 января, в Киеве зафиксировано еще два температурных рекорда.

Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 6,3 градусов тепла, что на 4,2 градусов выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 1936 и 1979 годов.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 7,1 градусов тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 2002 года на 1,4 градусов, а климатическую норму - на 9,7 градусов.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 3 апреля", - говорится в сообщении.

Таким образом, за четыре дня в Киеве было обновлено семь максимумов. Первые температурные рекорды в 2025 году были зафиксированы в воскресенье, 26 января, после чего они фиксировались ежедневно.