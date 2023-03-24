Теплая погода еще подержится. Синоптик дала прогноз на сегодня

"В большинстве областей Украины в течение дня пятницы будет отличная теплая погода с температурой воздуха +15...+20 градусов", - рассказала она.

При этом, по ее словам, существенные осадки завтра маловероятны, разве что в северных областях пройдет "небольшой, теплый и приятный дождик".

Погода в Киеве

В столице, как добавила Диденко, будет очень тепло, до +17, +18 градусов.

"Без существенных осадков, разве днем возможен небольшой дождик. Теплая погода еще продлится", - констатировала она.