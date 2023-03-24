RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Теплая погода еще подержится. Синоптик дала прогноз на сегодня

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине 24 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на прогнозируемое похолодание, сегодня, 24 марта, в Украине будет еще тепло. Правда, на севере местами может случиться дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В большинстве областей Украины в течение дня пятницы будет отличная теплая погода с температурой воздуха +15...+20 градусов", - рассказала она.

При этом, по ее словам, существенные осадки завтра маловероятны, разве что в северных областях пройдет "небольшой, теплый и приятный дождик".

Погода в Киеве

В столице, как добавила Диденко, будет очень тепло, до +17, +18 градусов.

"Без существенных осадков, разве днем возможен небольшой дождик. Теплая погода еще продлится", - констатировала она.

Как сообщалось, ранее синоптик рассказала о погоде до конца недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день