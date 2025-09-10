Теплая осень и сильные дожди: в каких регионах ждать непогоды завтра

Погода в Украине

По словам Диденко, завтра, 11 сентября, атмосферный фронт принесет дождливую, ветреную и прохладную погоду на запад Украины.

"Дожди местами, особенно в Карпатах, могут быть сильными!", - предупредила она.

Температура воздуха в западных областях составит +17...+22 градуса.

В большинстве регионов Украины ожидается настоящая ранняя осень с сухой погодой, переменной облачностью и солнцем. Температура в течение дня будет +23...+28 градусов.

Погода в Киеве

В столице 11 сентября осадков не прогнозируется, днем воздух прогреется до +24 градусов.

В дальнейшем дождей в Украине будет мало, разве что на крайнем западе, а температура днем не будет опускаться ниже +20 градусов.

Синоптик также напомнила о туманах и обратилась к водителям и пешеходам с просьбой быть осторожными.