Теплая осень и сильные дожди: в каких регионах ждать непогоды завтра

В четверг, 11 сентября, большинство регионов Украины ожидает настоящая теплая осень, тогда как на западе прогнозируют сильные дожди и снижение температуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой синоптика Наталью Диденко.
По словам Диденко, завтра, 11 сентября, атмосферный фронт принесет дождливую, ветреную и прохладную погоду на запад Украины.
"Дожди местами, особенно в Карпатах, могут быть сильными!", - предупредила она.
Температура воздуха в западных областях составит +17...+22 градуса.
В большинстве регионов Украины ожидается настоящая ранняя осень с сухой погодой, переменной облачностью и солнцем. Температура в течение дня будет +23...+28 градусов.
В столице 11 сентября осадков не прогнозируется, днем воздух прогреется до +24 градусов.
В дальнейшем дождей в Украине будет мало, разве что на крайнем западе, а температура днем не будет опускаться ниже +20 градусов.
Синоптик также напомнила о туманах и обратилась к водителям и пешеходам с просьбой быть осторожными.
Напомним, недавно в Киеве сильный ливень вызвал подтопление улиц. В сети распространили видео, где люди буквально передвигаются по воде.
Местные власти призвали горожан быть осторожными во время непогоды и предоставили контакты аварийных служб на случай чрезвычайных ситуаций.
Между тем специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 12 новых температурных рекордов за два дня.
Стоит ли ждать существенных погодных изменений в ближайшее время - узнайте в блиц-интервью РБК-Украина с синоптиком Укргидрометцентра Натальей Птухой.