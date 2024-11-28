Теперь без Пушкина. Харьковскому драмтеатру присвоили имя выдающегося украинца

Что известно о переименовании театра в Харькове

Куц рассказала, что в четверг, 28 ноября, Харьковский облсовет проголосовал за:

присвоение Харьковскому академическому драматическому театру (бывшему театру имени Пушкина) имени Г. Ф. Квитки-Основьяненко

переименование коммунального учреждения

Исходя из опубликованного депутатом скриншота, за эти решения проголосовали 88 людей.

Куц отметила, что "эпопея переименований" продолжалась более двух лет.

Она напомнила также, что Григорий Квитка - драматург, прозаик, один из основателей Харьковского университета.

"Он родился в семье козацко-старшинского происхождения Квиток. Родился в семейном имении Основа. Именно поэтому у него двойная фамилия - Квитка-Основьяненко", - добавила депутат.

Кроме того, политик отметила, что теперь семейный поселок Квиток - Основа - является частью Харькова и называется Основянским районом.

"Историческое название этому району вернули в процессе декоммунизации в 2016 году. До этого этот район Харькова назывался Червонозаводским. Наконец-то имена козацкого рода Квиток, которые много сделали для формирования украинского лица Харькова и Слободчины, возвращаются из небытия", - подытожила Куц.

Публикация Куц (скриншот: facebook.com/Halyna Kuts)

Харьковский академический драмтеатр: немного истории

Харьковский академический драматический театр был основан в начале ХХ века - во время расцвета разнообразных поисков и экспериментов в области театрального искусства.

Театр, который принес Харькову славу "первого театрального города провинции", основал выдающийся актер, режиссер и антрепренер Николай Синельников.

На протяжении 1912-1915 годов харьковский театр переживал высочайший подъем. Тогда же филиал харьковского драматического театра Синельникова был открыт и в Киеве.

В 1926 году на фоне регулярной критики советской власти театр Синельникова закрыли, а здание передали украинскому драматическому театру "Березиль" (переведенному в Харьков из Киева).

В 1933 году драматический театр был возрожден постановлением народного комиссариата образования УССР - с целью пропаганды реалистического искусства. В его пользование было предоставлено здание на улице Карла Маркса (ныне - Благовещенская), 32.

После войны театру предоставили здание бывшего клуба Союза печатников (сооруженное в 1927 году) на улице Чернышевского, 11.

В 1949 году - в дни празднования 150-летия российского поэта Александра Пушкина - драматическому театру было присвоено его имя. В 1971 году театр получил звание "академический".

В 1978 году несколько раз реконструированное здание театра сгорело дотла. В родные стены труппа смогла вернуться только в октябре 2003 года.

В марте 2022 года коллектив театра решил убрать из названия слово "российский", однако такое решение по законодательству должен был одобрить облсовет.

24 декабря 2022 года на сессии Харьковского областного совета депутаты приняли решение о переименовании Харьковского академического российского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина.

Тогда из названия театра убрали не только слово "российский", но и имя Пушкина.