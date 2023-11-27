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Теперь полетит к оккупантам. Пограничники под Купянском обезвредили вражеский FPV-дрон

Архивное фото: Пограничники под Купянском обезвредили вражеский FPV-дрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Купянском направлении смогли обнаружить и обезвредить вражеский FPV-дрон, который летел на позиции бойцов вместе со взрывчаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Дрон-камикадзе приземлен и "переобут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Купянском направлении пограничники бригады "Стальной Граница" с помощью антидронового ружья успешно приземлили вражеский FPV-дрон со взрывчаткой.

"Саперы обезвредили взрывную часть и теперь, после перепрограммирования, дрон-убийца точно полетит в правильном направлении", - добавили в ГПСУ.

Ситуация на Купянском направлении

Недавно в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что на Купянском направлении отдельные военнослужащие российских оккупационных войск жалуются на постоянные потери в живой силе из-за неудачных наступательных действий и заявляют о нежелании вести их в дальнейшем.

Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо также сообщал, что российские оккупанты ищут "слабину в обороне" украинских войск вблизи Купянска. Захватчики хотят снова захватить город.

А сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Купянском направлении для штурмов украинских позиций россияне используют подразделения, сформированные из бывших заключенных и экс-наемников ЧВК "Вагнера".

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