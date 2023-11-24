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Большие потери и не только. В Генштабе рассказали о проблемах россиян на линии Купянск-Сватово

Харьковская область и Луганская область, Пятница 24 ноября 2023 20:39
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Большие потери и не только. В Генштабе рассказали о проблемах россиян на линии Купянск-Сватово Архивное фото: В Генштабе рассказали о состоянии россиян на линии Купянск-Сватово (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные несут большие потери на Купянском направлении, а оккупанты под Сватовым жалуются на плохое обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Купянское направление

В Генштабе сообщают, что на Купянском направлении отдельные военнослужащие российских оккупационных войск жалуются на постоянные потери в живой силе из-за неудачных наступательных действий и заявляют о нежелании вести их в дальнейшем.

"Отмечается крайне низкое "качество" новобранцев - в основном это лица пожилого возраста, которые имеют проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми и т.д.", - говорится в сообщении.

Среди военнослужащих российских оккупационных войск бытует мнение, что руководство намеренно отправляет их на "мясные" штурмы, несмотря на потери.

Сватовское направление

Кроме того, на Сватовском направлении отмечается неудовлетворительное тыловое обеспечение подразделений оккупантов.

Генштаб ВСУ сообщает, что военнослужащие одного из подразделений РФ жалуются на плохое обеспечение зимней одеждой, продовольствием, водой и тому подобное.

Ситуация на фронте

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 24 ноября, составляют 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 322 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 танков, 32 ББМ и 31 артсистему.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины продолжают вести наступление на двух направлениях, отразили атаки россиян вблизи Марьинки и уничтожили логистический центр противника.

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