Теперь официально. Харрис стала кандидатом на пост президента США от демократов
Вице-президент США Камала Харрис символически приняла номинацию на пост кандидата в президенты от Демократической партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Харрис выступила по видеосвязи из Висконсина, после того как делегаты Демократического национального съезда провели торжественную перекличку в Чикаго.
"Для нас большая честь быть вашими номинантами. Это кампания, основанная на силе народа, и вместе мы проложим новый путь вперед", - заявила она.
Вице-президент Харрис уже стала официальным номинантом партии на пост президента в начале этого месяца, получив большинство голосов в ходе виртуального голосования.
Харрис - первая цветная женщина, ставшая номинантом от крупнейшей американской политической партии. В четверг, в последний день съезда, она произнесет свою речь.
Выборы в США
Харрис начала свою кампанию после того, как президент США Джо Байден решил не баллотироваться в связи с неудачным выступлением на дебатах с Дональдом Трампом.
После этих дебатов среди демократов и сторонников Байдена началась паника, так как многие усомнились в его шансах на победу на предстоящих выборах.
Отметим, что Харрис вошла в историю США как первая женщина с цветной кожей, которая получила номинацию на пост президента от одной из крупнейших партий.
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