ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Теперь официально. Харрис стала кандидатом на пост президента США от демократов

Среда 21 августа 2024 08:37
UA EN RU
Теперь официально. Харрис стала кандидатом на пост президента США от демократов Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вице-президент США Камала Харрис символически приняла номинацию на пост кандидата в президенты от Демократической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Харрис выступила по видеосвязи из Висконсина, после того как делегаты Демократического национального съезда провели торжественную перекличку в Чикаго.

"Для нас большая честь быть вашими номинантами. Это кампания, основанная на силе народа, и вместе мы проложим новый путь вперед", - заявила она.

Вице-президент Харрис уже стала официальным номинантом партии на пост президента в начале этого месяца, получив большинство голосов в ходе виртуального голосования.

Харрис - первая цветная женщина, ставшая номинантом от крупнейшей американской политической партии. В четверг, в последний день съезда, она произнесет свою речь.

Выборы в США

Харрис начала свою кампанию после того, как президент США Джо Байден решил не баллотироваться в связи с неудачным выступлением на дебатах с Дональдом Трампом.

После этих дебатов среди демократов и сторонников Байдена началась паника, так как многие усомнились в его шансах на победу на предстоящих выборах.

Отметим, что Харрис вошла в историю США как первая женщина с цветной кожей, которая получила номинацию на пост президента от одной из крупнейших партий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выборы в США Камала Харрис
NEWS
Почему РФ стремится захватить Покровск любой ценой: мнение эксперта
Почему РФ стремится захватить Покровск любой ценой: мнение эксперта
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну