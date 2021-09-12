"Теоретично можлива": Пєсков прокоментував політичну інтеграцію Росії та Білорусі 

Політична інтеграція Росії й Білорусії теоретично можлива. Країни порушать відповідне питання, якщо це відповідатиме їх інтересам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TACC .

Також він додав, що реалізація 28 програм, які були узгоджені під час зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна й Лукашенка, потребують "титанічної роботи" та прийняття низки підзаконних актів.

"Політична інтеграція Росії і Білорусії теоретично можлива, якщо буде відповідати інтересам обох країн", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Путін й Лукашенко узгодили 28 програм. Їх планують затвердити до кінця року.

Також РБК-Україна писало про те, що Путін не виключає створення Союзного парламенту з Білоруссю в майбутньому.