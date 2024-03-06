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Теннисистов из РФ и Беларуси допустили к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже

Архивное фото: Теннисистов из РФ и Беларуси допустили к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Граждане РФ и Беларуси смогут принять участие в Олимпийских теннисных соревнований 2024 года в Париже и Паралимпийских теннисных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную федерацию тенниса.

Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет разрешат квалифицированным и имеющим право спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов и Паралимпийских играх в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов. 

Федерация подтверждает, что теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве, если они будут придерживаться принципов нейтралитета. 

"Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года", - добавили в федерации.

Россия и Олимпийские игры-2024 в Париже

Игры XXXIII Олимпиады состоятся в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Россия официально не вправе участвовать в этой Олимпиаде. Однако в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам соперничать под нейтральным флагом или от имени других стран. Комитет утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов.

Президент МОК Томас Бах цинично поддержал допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Беларусь. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту соревнований.

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