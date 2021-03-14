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Вакцинація в Україні: добова динаміка впала більш ніж удвічі

Новость на русском → Київ, Неділя 14 березня 2021 09:06
Вакцинація в Україні: добова динаміка впала більш ніж удвічі Фото: вакцинація в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За минулу добу істотно знизилася динаміка вакцинації в Україні від коронавірусу. Вчора щеплення отримали в 2,5 рази менше людей, ніж днем раніше.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус_інфо".

Повідомляється, що 13 березня щеплення отримали 3 596 осіб. Притому, що ще днем раніше вакцинували понад 9 000 осіб.

Загалом з початку кампанії першу дозу вакцини отримали 51 137 осіб.

За минулу добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Луганській області (370), за весь період прищепної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (4 784), найменша - у Чернігівській області (926 щеплень).

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що темпи вакцинації в Україні були невисокими через вихідні дні та у зв'язку зі святами. На його думку, про динаміку варто говорити хоча б через два місяці після її початку. Крім того, Ляшко підкреслив, що темпи прищепної кампанії в Україні порівнянні з Францією.

Зазначимо, вакцинація триває вже більше двох тижнів, і президент Володимир Зеленський вимагав не зупиняти її на вихідні та свята.

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