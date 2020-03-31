Темпи зростання реальних доходів українців сповільнилися в 1,7 рази

Доходи населення України в 2019 році склали 3699,3 млрд грн, витрати 3815,5 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, скорочення заощаджень в 2019 році склало 116,2 млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 67528 грн.

www.ukrstat.gov.ua

Реальні доходи (з урахуванням інфляції) у 2019 році в порівнянні з 2018 роком зросли на 6,5%, що в 1,7 раза повільніше, ніж у 2017 і 2018 роках (10,9%)

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики України, реальні доходи населення в Україні за 2014 рік скоротилися на 11,5%, за 2015 рік на 20,4%. У 2016 році реальні доходи зросли на 2,0%, у 2017 році - на 10,9%, до 2018 року - на 10,9%.

Зазначимо, Національний банк України прогнозував уповільнення зростання доходів громадян в 2019 році. Причина спаду - зниження темпу зростання економіки України та зменшення конкуренції українських працівників серед роботодавців на внутрішньому ринку і за кордоном.