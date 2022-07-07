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Липень розпочався зі спеки. У Києві оновлений сторічний температурний рекорд

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Україна, Четвер 07 липня 2022 10:26
Липень розпочався зі спеки. У Києві оновлений сторічний температурний рекорд Фото: у Києві оновлений ще один температурний рекорд (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Максимальна температура повітря у середу, 6 липня, у Києві досягла 34,3 градусів тепла. Попереднє рекордне значення було зафіксовано у 1924 році і дорівнювало 33,9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Абсолютним максимумом температури повітря у столиці за весь час спостережень залишається 30 липня 1936 року, коли стовпчик термометра зафіксували на позначці 39,4 градусів, зазначили в обсерваторії.

Нагадаємо, червень у Києві увійшов до десятки найтепліших в історії. За місяць встановлено чотири температурні рекорди. Середньомісячна температура повітря була на 2,2 градусів вище за кліматичну норму.

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