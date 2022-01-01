Найтепліший переддень Нового року: у Британії температура повітря досягла 15 градусів

В Великобританії синоптики відзначають найтепліший переддень Нового року за всю історію спостережень за погодою. У деяких регіонах температура повітря досягла 15 градусів і вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Морський курорт Колвін-Бей на узбережжі Ірландського моря в Уельсі встановив попередній рекорд на 31 грудня 2011 року 14,8 градусів за Цельсієм. Цей рекорд був повалений в Райхіллі в останній день 2021 року - температура повітря об 11 ранку досягла позначки 14,9 градусів.

Як зазначило Метеорологічне бюро, в Конінгсбі в Лінкольнширі було зафіксовано максимальне значення 15,3 градусів і протягом усього дня температура повітря продовжувала підвищуватися. В кінцевому підсумку в Сомерсеті зафіксовано значення 15,8 градусів.

"Сьогодні найтепліший переддень Нового року за всю історію спостережень у Великобританії", - зазначили синоптики.