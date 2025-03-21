Температура поползет вверх. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Суббота, 22 марта

В субботу, 22 марта, в Украине будет солнечно и без осадков. Ночью в большинстве регионов ожидается небольшая, но плюсовая температура.

Так, в большинстве регионов ночью ожидается в пределах 0...+2 градусов. При этом в некоторых регионах ночью будет до +3 градусов (в Луганской области) и даже до +4 градусов (в Одесской области).

Днем в Украине будет достаточно тепло. Максимально температура поднимется днем до +16 градусов - во Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Кировоградской, местами в Николаевской области, на Прикарпатье. Холоднее всего днем, как не удивительно, будет в Крыму, до +12 градусов. Максимально до +13 градусов ожидается в Луганской и Донецкой областях.

В Киеве осадков тоже не будет, ночью температура будет держаться в пределах +1...+3, днем - +13...+15.

Погода в Украине 22 марта (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 23 марта

В воскресенье, 23 марта, в Украину зайдут дожди. Они захватят все западные регионы с переходом на Житомирскую, Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Киев и Киевскую области.

Также небольшие дожди вероятны в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областях.

Ночью температура поднимется немного выше. Максимально ожидаются +5 градусов (в западных областях и на юге, за исключением Крыма). Минимально ночная температура будет на уровне +3 градусов.

Днем температура немного спадет по сравнению с субботой, 22 марта. В большинстве областей ожидается в пределах +12...+13 градусов. В Киеве вероятен небольшой дождь, ночью +1...+3, днем +10...+12.

Погода в Украине 23 марта (meteo.gov.ua)