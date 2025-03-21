RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Температура поползет вверх. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 22-23 марта в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На выходных, 22-23 марта, в Украине потеплеет. Максимально температура поднимется до рекордных за последнее время +16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Суббота, 22 марта

В субботу, 22 марта, в Украине будет солнечно и без осадков. Ночью в большинстве регионов ожидается небольшая, но плюсовая температура.

Так, в большинстве регионов ночью ожидается в пределах 0...+2 градусов. При этом в некоторых регионах ночью будет до +3 градусов (в Луганской области) и даже до +4 градусов (в Одесской области). 

Днем в Украине будет достаточно тепло. Максимально температура поднимется днем до +16 градусов - во Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Кировоградской, местами в Николаевской области, на Прикарпатье. Холоднее всего днем, как не удивительно, будет в Крыму, до +12 градусов. Максимально до +13 градусов ожидается в Луганской и Донецкой областях.

В Киеве осадков тоже не будет, ночью температура будет держаться в пределах +1...+3, днем - +13...+15. 
Погода в Украине 22 марта (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 23 марта

В воскресенье, 23 марта, в Украину зайдут дожди. Они захватят все западные регионы с переходом на Житомирскую, Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Киев и Киевскую области.

Также небольшие дожди вероятны в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областях. 

Ночью температура поднимется немного выше. Максимально ожидаются +5 градусов (в западных областях и на юге, за исключением Крыма). Минимально ночная температура будет на уровне +3 градусов.

Днем температура немного спадет по сравнению с субботой, 22 марта. В большинстве областей ожидается в пределах +12...+13 градусов. В Киеве вероятен небольшой дождь, ночью +1...+3, днем +10...+12.
Погода в Украине 23 марта (meteo.gov.ua)

Погода в 2024 году

В 2024 году последствия климатического кризиса достигли пика - экстремальная жара, наводнения и опасные явления вызвали значительные разрушения.

Этот год стал самым жарким в истории наблюдений. Погибли люди, разрушены здания, потерян урожай, а 800 тысяч человек остались без крова - рекордный показатель с 2008 года.

Зарегистрировано 151 беспрецедентное погодное явление: жара до 49,9°C, разрушительные наводнения в Италии, Сенегале, Пакистане и Бразилии.

В частности, за 2024 год в Киеве было обновлено более 50 температурных рекордов. Этот год стал самым теплым в истории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день